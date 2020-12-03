كرونسلاف: النصر جاهز لمواجهة الوحدة في «الكأس الغالية»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

أكد الكرواتي كرونسلاف مدرب فريق الكرة بنادي النصر، أن مواجهة الوحدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة في دور الـ16، تجمعهم بفريق يملك لاعبين من الطراز الرفيع أثبت قوته بتحقيق نتائج جيدة في الفترة الماضية، مؤكداً أن «العميد» جاهز للمواجهة في «الكأس الغالية» رغم الفترة القصيرة منذ مضي آخر مباراة في الدوري، حيث شهدت الأيام الماضية جهوداً مكثفة لتجهيز اللاعبين بمن فيهم المصابون.

وأضاف أن المنافس يضم في تشكيلته خليطاً من عناصر الخبرة واللاعبين الصاعدين من أكاديمية الكرة في نادي الوحدة، مما يعطي مؤشراً واضحاً بأن اللقاء لن يكون سهلاً مما يتطلب احترام «أصحاب السعادة» على أرضية الملعب.

وعن كثافة المباريات في روزنامة الموسم، قال: إن الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس «كورونا»، فرضت نفسها على كرة القدم وتسببت في ضيق الوقت بين المباريات على مستوى مختلف المسابقات والدوريات في العالم، مما يتطلب منهم المحافظة على صحة وسلامة اللاعبين لتجنب أي إصابة قد تهدد مشاركة عناصر الفريق مستقبلاً.

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