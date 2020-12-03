زاناردي: خورفكان يخطط للذهاب بعيداً في بطولة الكأس

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق الكرة بخورفكان أن هدف فريقه الوصول لمراحل متقدمة والذهاب بعيداً ضمن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تنطلق يوم السبت المقبل بمباريات دور الـ16، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق في قمة الجاهزية لمواجهة الشارقة الثانية على التوالي في أقل من أسبوعين، وقال في المؤتمر الصحافي للمباراة: مباريات الكأس تختلف عن الدوري كونها تلعب بنظام خروج المهزوم ولذلك لابد من التركيز العالي طوال وقت اللقاء، محذراً في ذات الوقت من خطورة فريق الشارقة الذي يمتلك خبرات كبيرة في هذه البطولة التي توج بها لثماني مرات سابقة.

وأضاف: لاعبونا على أهبة الاستعداد وترغب في الاستفادة من إقامة المباراة على أرضنا بعد أن منحتنا القرعة هذا الشرف وأتوقع مباراة صعبة وأجدد قولي بضرورة البعد عن الأخطاء واستثمار أنصاف الفرص.

قال هزاع سالم مدافع خورفكان بأن الفريق يواجه الشارقة متصدر الدوري والذي يمتلك باعاً طويلاً في مسابقة أغلى الكؤوس وفوزنا على حتا منحنا معنويات جديدة قبيل انطلاقة مباريات دور الـ16.

ولفت إلى أن الجهاز الفني بقيادة زاناردي درس طريقة لعب الشارقة جيداً وقال: علينا كلاعبين تنفيذ خطة اللعب التي سنباغت بها فريق الشارقة، وحريصون على تقديم أداء طيب سيليق بمسابقة كأس رئيس الدولة.

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