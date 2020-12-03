غوران: نهائي أغلى الكؤوس.. حلم الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

شدد الصربي غوران مدرب الفجيرة، على أهمية الفوز في مباراة الفريق أمام الوصل بدور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، يوم السبت المقبل، لافتاً إلى أن الفجيرة يحلم بالوصول للمباراة النهائية، ومصافحة راعي الختام، وقال: أمامنا 3 مباريات فقط للوجود في النهائي الحلم.

وحضور ليلة المشهد الختامي، وأتوقع أن يؤدي اللاعبون بأسلوب مختلف عن مباريات الدوري، وسنواجه في الخطوة المقبلة، فريق الوصل، الذي نلعب معه للمرة الثانية خلال 10 أيام، بعد تفوقه علينا في الدوري بثلاثية، والمؤكد أن فريقنا في هذه المباراة، كان الأفضل، والأكثر استحواذاً، ولولا وقوع بعض اللاعبين في أخطاء فردية، لعدنا بنتيجة إيجابية.

وأضاف: نعلم جيداً طريقة لعب الوصل، ويجب علينا أن نكون جاهزين، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبنا، وعلى اللاعبين استعادة نغمة الانتصارات، عبر البطولة الأغلى.

ونوه مدرب الفجيرة بضغط المباريات، وقال: لعبنا 4 مباريات خلال 10 أيام، وتأثر اللاعبون كثيراً بالبرنامج المضغوط، ويجب الموازنة بين العمل البدني والتكتيكي، وتقديم الأداء الذي يقود الفريق للانتصار.

وأشار غوران إلى أن الجهاز الفني يرغب في تغيير الخطة الهجومية، لتدارك الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، وذلك في ما يتعلق بختام الهجمة أو اللمسة الأخيرة.

احترام

وصف موفتاي أولابي مدافع الفجيرة، مباراة الوصل بالمهمة، وقال: نسعى لتغيير الصورة التي كنا عليها في آخر مباراتين أمام الوصل والجزيرة، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل الفوز، مع كامل الاحترام للوصل، وهدفنا إهداء بطاقة الصعود لدور الثمانية لأنصار الفريق.

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