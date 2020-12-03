الاتحاد الآسيوي يختار لوبيز وتيغالي والنوبي أفضل لاعبي الجولة 8 للدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل من اللاعبين رامون لوبيز من خورفكان، وسيبيستيان تيغالي من النصر، وسهيل النوبي من بني ياس، كأفضل لاعبي الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وطلب من الجماهير، التصويت واختيار أفضل اللاعبين حتى بعد غدً السبت.

وجاء اختيار الاتحاد القاري للثلاثي خلال تقرير خاص نشره على موقعه الرسمي عن الجولة الثامنة التي أكد أنها حملت معها تغييرات طفيفة على سلم الترتيب العام، وأشار فيه إلى أن الشارقة المتصدر اكتفى بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي على أرضه مع شباب الأهلي 1-1، فيما تعرض العين لخسارة كبيرة أمام بني ياس 1-4، وتقدم الجزيرة للمركز الثاني بعد فوزه على الجزيرة 3-0، مستغلاً تعادل النصر مع اتحاد كلباء 3-3.

وأوضح أن الجولة شهدت، 7 مباريات، وانتهت منها مواجهة وحيدة بفوز أصحاب الأرض مقابل ثلاثة لصالح الضيوف، في حين انتهت أربعة لقاءات بالتعادل، وسجلت الفرق 28 هدفاً بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، وحافظ الجزيرة فقط على نظافة شباكه.

وأوضح أن الشارقة المتصدر، بدأ لقاء القمة أمام شباب الأهلي بطريقة مثالية للغاية عندما تقدم بهدف لنجمه البرازيلي إيجور كورنادو بالدقيقة 30 من ضربة جزاء، لكن الفريق الضيف تدارك الموقف في الشوط الثاني، وسجل التعادل بواسطة يوسف جابر بالدقيقة 69.

ونجح الجزيرة في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بذات النتيجة حينما تغلب على مضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف حملت إمضاء خليفة الرازي وعبد الله رمضان وزايد العامري في الدقائق 51 و74 و82، ولم يحسن النصر استغلال تعثر المتصدر، حينما سقط في فخ التعادل أمام اتحاد كلباء 3-3، وظل النصر متقدما بالنتيجة حتى الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع التي سجل فيها منصور عباس هدف التعادل الثمين.

وألحق بني ياس بنظيره العين هزيمة كبيرة بلغت قوامها 4 أهداف سجلها كل من جواو بيدرو هدفين بالدقيقتين 2 و90، وسهيل النوبي بالدقيقتين 5 و38، مقابل هدف وحيد سجله ويلسون إدواردو بالدقيقة 70.

وفي بقية النتائج، تغلب الوصل على عجمان 3-2، وهي النتيجة ذاتها التي تغلب فيها خورفكان على حتا، بينما انتهت مواجهة الوحدة والظفرة بالتعادل 1-1.

ويتصدر قائمة هدافي ايغور جيسوس من شباب الأهلي برصيد 9 أهداف، وبفارق هدف عن إيغور كورنادو من الشارقة، وهدفين عن جواو بيدرو من بني ياس، و3 أهداف عن ويلتون سواريز من الشارقة.

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