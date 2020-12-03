المهيري: عجمان دفع ثمن الخطأ التحكيمي

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد خبير التحكيم إبراهيم المهيري، أن فريق عجمان تأثر بخطأ تحكيمي نتيجة احتساب هدف الوصل الثالث، وإصرار الحكم على احتسابه رغم تدخل «الفار» لوجود دفع من مهاجم الوصل تجاه اللاعب محمد سرور، ويعتبر قراراً مؤثراً في نتيجة المباراة، فيما تدخل حكم الفيديو للمرة الثانية بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للوصل، وتم إلغاء ركلة الجزاء لعدم وجود لمسة يد.

وقال المهيري: شهدت الجولة أداءً جيداً من حكام الساحة باستثناء حكم مباراة عجمان، حيث قل اعتمادهم على تقنية الفيديو الذي لم يتدخل في قرارات الحكام في 4 مباريات.

وكانت هناك 3 تدخلات صحيحة و2 خاطئة، بما يعادل 40% وهي نسبة لا تواكب الطموح، وأضاف: اخترقت تقنية الفيديو بروتوكول مهمتها في حالتين، الأولى عندما تم إلغاء الهدف الرابع لبني ياس بداعي أن مهاجمه في حالة تسلل، والحالة الثانية باستدعاء حكم الساحة لمنح ماجد حسن لاعب شباب الأهلي بطاقة حمراء بدلاً من الصفراء، وهذا تدخل خاطئ للفيديو لأن مثل هذه الحالات لا يجوز تدخل حكم الفيديو بها لأن اللعبة عادية. ووواصل:

هنا يجب لفت نظر حكام تقنية الفيديو «الفار»، إلى ضرورة التركيز والتدقيق جيداً على حالات اللعب قبل استدعاء الحكم وتوريطه في قرارات خاطئة، ولابد من الإشادة بحكم الفيديو المتميز عيسى خليفة الذي تدخل بشكل إيجابي وحاول إنقاذ حكم مباراة عجمان مع الوصل وهذه ليست المرة الأولى في تدخلاته الإيجابية، كما أشيد بالحكم أحمد سالم خلفان الذي أدار مباراة الشارقة وشباب الأهلي، ويعتبر نجم الجولة.

حالات تحكيمية

* إلغاء الهدف الأول لصالح الشارقة من قبل المساعد الثاني قرار سليم لوجود ويلتون في موقف تسلل.

* احتساب ركلة جزاء لفريق الشارقة قرار سليم نتيجة عرقلة ماجد ناصر للاعب ويلتون والإنذار غير سليم كان عليه فقط احتساب القرار الفني.

* تدخل خاطئ من حكم الفيديو لطرد لاعب الأهلي ماجد حسن والحكم اتخذ القرار السليم وهو الإنذار واللعبة لا ترتقي للطرد.

* المطالبة بركلة جزاء لصالح النصر قرار الحكم صحيح بعدم احتسابها وكذلك توجيه إنذار شفوي للاعب منديز.

* المطالبة باحتساب هدف لصالح النصر قرار سليم بعد احتسابها لعدم تجاوز الكرة بكاملها خط المرمى.

* هدف الظفرة سليم ولا يوجد خطأ لصالح الوحدة ضد اللاعب سلطان برغش، حيث إنه فقد توازنه ولا يوجد احتكاك وكذلك لا يوجد تسلل وقرار موفق من الحكم والحكم المساعد.

* تدخل تقنية الفيديو لإلغاء هدف العين الثاني لوجود مخالفة لمسة على المهاجم وقرار الإلغاء سليم، وفي التعديل الجديد أي لمسة يد على المهاجم من غير قصد وتسجيل هدف مباشرة يلغى.

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