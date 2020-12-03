تيغالي.. 8 أهداف لدخول التاريخ

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

استعاد مهاجم النصر سبستيان تيغالي حاسته التهديفية، ووقع على ثنائية في مرمى النمور، وصدت له عارضة وقائم كلباء أيضاً فرصتين، ليرفع تيغالي رصيده مع العميد إلى 5 أهداف خلال مسابقة الدوري، وبات لاعب منتخبنا الوطني على بعد 5 أهداف من الوصول إلى رقم الهداف التاريخي، النجم الدولي فهد خميس، لاعب الوصل السابق.

والذي يمتلك رقماً قياسياً، ظل صامداً لعدة عقود، إذ يمتلك غزال الوصل الأسمر 165 هدفاً، فيما لتيغالي 157 هدفاً حتى الآن، خلال مسيرته في الدوري، التي بدأها مع نادي الوحدة، وتبدو الفرصة مواتية لنجم النصر في الوصول لرقم فهد خميس.

وفي منحى آخر، شهدت مباراة كلباء والنصر فرحتين لهداف الفريق التوغولي، بينال ملابا، الذي وقع على تجديد تعاقده قبيل المباراة لثلاثة مواسم قادمة، كما أنه احتفل بتوقيع هدف فريقه الثاني في مرمى حارس النصر إبراهيم عيسى، وهو الثالث له هذا الموسم في الدوري، والرابع عشر له مع كلباء، بعد أن سجل خلال الموسم الماضي، ضمن مسابقة دوري الخليج العربي، والذي لم يكتمل بسبب تفشي وباء «كورونا»، 11 هدفاً.

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