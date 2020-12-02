كوناردو مرشح لجائزة نجم الشهر في منطقة غرب آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البرازيلي ايغور كوناردو، ضمن أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال نوفمبر الماضي.

وأشار الاتحاد القاري، أن الشارقة رغم تعادله في الجولتين الأخيرتين من عمر دوري الخليج العربي، إلا أن الشارقة حامل لقب آخر نسخة، بات يقدم مستويات رائعة أهلته إلى صدارة الترتيب العام برصيد 20 نقطة بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها بعد مرور 8 جولات، ولم يتعرض خلالها الفريق إلى أي خسارة.

وبرز الكثير من العناصر المهمة التي قادت الشارقة إلى هذه المكانة حتى الآن، ويأتي في مقدمتهم بلا شك هداف المسابقة البرازيلي ايغور كورنادو، والذي سجل وحده خلال الشهر الماضي 6 أهداف، و5 منها من علامة الجزاء، وهو ما حصد الكثير من النقاط لصالح فريقه في إطار حملته للدفاع عن اللقب.

ويتنافس مع كوناردو، كل من بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال السعودي، تركي العمار لاعب الشباب السعودي، وسانتي كازورلا لاعب السد، هادي الحوراني لاعب الرمثا الأردني، أحمد حسين لاعب القوة الجوية العراقي، وعمرو جنيات لاعب الكرامة السوري.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أنه فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر حتى يوم الاثنين المقبل، وبناء على العديد من المعايير، وأهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية.

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