كلباء والنصر.. 6 أهداف لا تكفي للفوز

المصدر: كلباء - محمد فضل

شهدت مباراة كلباء وضيفه النصر قمة المتعة والإثارة في كل مراحلها، وفوق ذلك كله تسجيل اللاعبين لستة أهداف تقاسمها الفريقان بواقع 3 أهداف لكل طرف، ولم تكن هذه الأهداف الغزيرة كافية لمنح أي فريق العلامة الكاملة.

ولم يستفد العميد من الهدايا المغلفة، والتي أتته على طبق من ذهب بعد عرقلة شباب الأهلي للمتصدر الشارقة بالتعادل وهزيمة العين أمام بني ياس ليترك للجزيرة الوصافة بفارق الأهداف، إذ يمتلك الفريقان 17 نقطة.

وأيضاً فوت كلباء فرصة التواجد مع الأربعة الكبار بهذا التعادل بعد أن بقي في مركزه الحالي «السابع» رافعاً رصيده إلى 13 نقطة.

ومن إيجابيات مباراة كلباء والنصر هي استعادة المهاجم تيغالي لحاسته التهديفية وتوقيعه على ثنائية من أهداف النصر الثلاثة، وكان يمكن للغلة أن تزيد بعد أن ردت له عارضة وقائم كلباء فرصتين.

بدوره عبر الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر عن رضاه عما آلت إليه نتيجة مباراة كلباء، مشيراً إلى أن غياب محمد فوزي بسبب الإصابة، وغياب الحارس أحمد شامبية عن التشكيلة لأسباب شخصية.

وأشار المدرب إلى أن اللاعبين استمتعوا بالمباراة التي شهدت تسجيل 6 أهداف، وقال: بالنسبة لنا كمدربين ومن وجهة نظري فإن المباراة تبدو غريبة في بعض تفاصيلها.

فريق منظم

وأضاف كرونو: من الصعب الفوز على فريق جيد ومنظم كاتحاد كلباء الذي نجح في التقدم علينا في الشوط الأول، لكننا أدركنا التعادل، وقلبنا النتيجة في مناسبتين قبل أن يعود الفريق المضيف ويدرك التعادل في زمن صعب.

وأشاد كرونوسلاف بلاعبي فريقه الذين قدموا شوطاً ثانياً على أفضل ما يكون، متمنياً أن يستمروا بذات الطريقة والأداء الذي كانوا عليه أمام كلباء في المباريات المقبلة.

درجة امتياز

بدوره أكد الأورغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء سعادتهم بالتعادل أمام العميد النصراوي وكسب نقطة غالية في سباق الدوري، مشيراً إلى أن فريقه قدم شوطاً أول بدرجة امتياز وسجل هدفاً مبكراً كان من الممكن أن يضاعف الغلة ويسجل أهدافاً أخرى ويصعب المهمة على المنافس في العودة للمباراة قياساً بالفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه أمام المرمى.

وأضاف: عانينا بعض الشيء في الشوط الثاني، وانخفض إيقاع الأداء بسبب الإرهاق وضغط المباريات المتتالية، مما تسبب في ارتكاب أخطاء دفاعية ساهمت في استقبال شباكنا لثلاثة أهداف، ولكن الجيد إصرار اللاعبين على العودة والقتال حتى الرمق الأخير من عمر المباراة من أجل الخروج بنتيجة مرضية.

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