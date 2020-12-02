60 دقيقة عمر «بطاريات» لاعبي «الإعصار»

المصدر: دبي - علي الظاهري

حسرة كبيرة عاشها جمهور حتا وفرحة غامرة شعر بها أبناء خورفكان بعد أن استطاع الأخير حصد أول فوز في الدوري لهذا الموسم، بينما خيم الحزن بعد فشل «الإعصار» في تحقيق أول انتصار هذا الموسم رغم تقدمه في المباراة وفوز الضيوف في اللحظات الأخيرة بسلاح «ريمونتادا»، ليبقى حتا بنقطة واحدة ويقفز «النسور» إلى المركز 11 برصيد 4 نقاط.

وهنأ مدرب حتا فلاديمير فيرميزتش فريق خورفكان، بمناسبة الفوز وإظهار الوجه الحقيقي لكرة القدم بعد أداء متميز استمر مدة 95 دقيقة، وقال: لن أتحدث بغضب عن لاعبي فريقي، فبطاريات لياقتهم البدنية نفدت بعد 60 دقيقة، حيث إن التغييرات الثلاثة التي أجريت في الملعب حدثت بسبب الإصابات مما يؤكد عدم جاهزية اللاعبين، ولكن في الوقت نفسه أنا متفائل بفريقي من أجل تحقيق الهدف الأهم وهو البقاء في الدوري.

3 مكاسب

وذكر فلاديمير أن حتا خرج بثلاثة مكاسب من لقاء خورفكان، الأول تسجيل هدفين بأقدام الأجانب واستعادة الثقة، كذلك الأداء المتميز لحارس المرمى، إضافة إلى تميز النواحي الدفاعية.

مستويات جيدة

من جانبه، أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن فريقه يقدم مستويات جيدة سواء أمام الفرق الكبيرة أو المنافسين المباشرين، حيث قدم الفريق أداء متميزاً أمام حتا ترجمه بتحقيق فوز ثمين على حساب أصحاب الأرض، مشيراً إلى أن فريقه أهدر العديد من الفرص .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز