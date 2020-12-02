حمدان بن محمد: شكراً لكل من شاركنا تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالشكر لكل من شارك في تحدي دبي للياقة البدنية «30×30»، الذي أقيم هذا العام خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 28 نوفمبر الماضيين. وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نشكر كل من شاركنا تحدي دبي للياقة، مبادرة استثنائية تساهم في تحويل دبي لإحدى أكثر المدن حيوية ونشاطاً على مستوى العالم».

كما كتب سموه أيضاً: «نثمن مساهمة اثنين من نجوم هذا التحدي في دورة هذا العام، التوغولي غاني سليمان، وجرى مسافة ماراثون (45 كم) يومياً لمدة 30 يوماً، والفلبيني باولو مانقلونين، وسبح مسافة ماراثونية (10 كم) في اليوم لمدة 30 يوماً». وأقيم تحدي دبي 2020، بمشاركة 1.501.232 شخصاً، وضم 3 قرى للياقة في الخوانيج وكايت بيتش وفيستفال سيتي، و10 مواقع للياقة، وأكثر من 200 جلسة افتراضية، وأكثر من 2000 حصة في 150 موقعاً طوال الشهر.

وتضمن التحدي الذي يهدف لتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة، فعاليات كبرى من بينها تحدي دبي للجري الأكبر على مستوى المدينة، بمشاركة 100 ألف، وتحدي دبي للدراجات الهوائية، وشهد مشاركة أكثر من 20 ألف شخص الأسبوع الماضي، وسط تدابير وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

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