زوران المدرب «37» للأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

توصلت اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة برئاسة يوسف حسين السهلاوي إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفاً للكولومبي خورخي بينتو الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي، على خلفية عدم التفاهم على طريقة إدارته للعمل بعد 5 أشهر فقط قضاها في تدريب المنتخب، وسيكون زوران المدرب «37» في تاريخ المنتخب الوطني.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً الأسبوع المقبل، عقب انتهاء عطلة العيد الوطني لاعتماد توصية اللجنة الفنية والمنتخبات، والتصديق على الاتفاق وإعلان التعاقد بشكل رسمي، وتحديد موعد حضور المدرب للدولة لتوقيع التعاقد.

والذي سيكون لمدة عامين، وبدأ العمل استعداداً للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستستكمل بداية من مارس المقبل بعد أن تأجلت بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19».

ويأتي الاتفاق مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش بحكم خبرته بكرة الإمارات، حيث سبق وقاد العين لمدة عامين حقق خلالهما إنجازات مهمة مع الفريق كان أبرزها ثنائية الدوري والكأس موسم 2018 - 2019، والمركز الثاني في كأس العالم للأندية موسم 2019 بعد أن خاض «الزعيم» نهائي مونديال الأندية أمام ريال مدريد.

وعن تعديل برنامج إعداد الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد إتمام التعاقد مع مدرب جديد يقول يوسف حسين سيتم تحديد البرنامج بعد وصول المدرب الجديد، وعقد جلسة معه للاتفاق على كافة تفصيل العمل خلال الفترة المقبلة، وإذا طلب فترة إعداد إضافية سيتم التنسيق في ذلك مع لجنة دوري المحترفين، التي لن تتوانى في دعم المنتخب.

ويقود زوران «الأبيض» خلال تجمع يناير المقبل والذي سيشهد إقامة دورة ودية دولية، بمشاركة منتخبات العراق، وايسلندا ومنتخب أفريقي جاري التفاوض معه الآن، وستقام الدورة في دبي، حيث يلعب كل منتخب مباراتين الأولى يوم 9 والثانية يوم 12 من الشهر نفسه، وتعتبر محطة مهمة من مراحل الإعداد والتحضير قبل انطلاقة التصفيات الآسيوية المشتركة في مارس المقبل.

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