«السماوي» يصعق «الزعيم» برباعية

المصدر: كلباء – محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

ألحق بني ياس بضيفه العين هزيمة قاسية 4 - 1 أمس، في ختام الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، في أكبر فوز لبني ياس على العين في تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين.

ورفع "السماوي" رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد العين عند النقطة الـ 14 في المركز الرابع. تداول على تسجيل رباعية بني ياس جواو بيدرو ( دق 2 و 90) وسهيل النوبي ( دق 5 و 38)، بينما سجل للعين ويلسون إدواردو ( دق 70).

وخيم التعادل الإيجابي 3-3 على مباراة كلباء وضيفه النصر بعد قمة مثيرة شهدت عدة تقلبات ، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد «العميد» إلى 17 نقطة والنمور إلى 13 نقطة. سجل للنصر كل من تيغالي «هدفين»، وهدفاً لكواس، في الدقائق 47، و55، و65، فيما وقع على ثلاثية كلباء فرنانديز ومنصور البلوشي وملابا في الدقائق 8، و57، و90+1.

وفرض الظفرة التعادل على مضيفه الوحدة 1-1، سجل الظفرة أولاً عن طريق البخيت في الدقيقة 42، وتعادل البديل مبوكو للوحدة في الدقيقة 51. ووصل رصيد الوحدة إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الظفرة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 9.

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