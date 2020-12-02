الدور 16 لأغلى الكؤوس السبت والأحد

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

أنهى اتحاد كرة القدم الاستعدادات لانطلاقة مباريات دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم .

حيث ستقام 4 مباريات يوم السبت المقبل، فيلتقي خورفكان مع الشارقة على ملعب خورفكان، والعين مع عجمان على ملعب هزاع بن زايد، والفجيرة مع الوصل على ملعب الفجيرة، والوحدة مع النصر على ملعب آل نهيان في الوحدة. يلتقي يوم الأحد ، بني ياس مع العروبة على ملعب بني ياس، والإمارات مع كلباء على ملعب الإمارات، والظفرة مع الجزيرة على ملعب حمدان بن زايد، وشباب الأهلي مع حتا على ملعب استاد راشد بالقصيص.

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