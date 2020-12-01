مدرب النصر: مواجهة كلباء غريبة في بعض تفاصيلها وراضٍ عن اللاعبين

المصدر: كلباء – محمد فضل

عبر الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر عن رضاه عن لما آلت اليه نتيجة مباراة كلباء التي انتهت على وقع التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق .

وأشار المدرب الى أن اللاعبين استمتعوا بالمباراة التي شهدت تسجيل 6 اهداف لكن أعود وأقول: بالنسبة لنا كمدربين ومن وجهة نظري فان المباراة تبدو غريبة في بعض تفاصيلها.

وقال: من الصعب الفوز على فريق جيد ومنظم كاتحاد كلباء الذي نجح في التقدم علينا في الشوط الأول لكننا أدركنا التعادل وقلبنا النتيجة في مناسبتين قبيل أن يعود الفريق المضيف ويدرك التعادل في زمن صعب .

وأشاد كرونوسلاف بلاعبي فريقه الذين قدموا شوط ثاني على أفضل ما يكون وأتمنى أن يستمروا بذات الطريقة والأداء الذي كانوا عليه أمام كلباء اليوم في قادم المباريات .

وفي رده على سؤال يتعلق بغياب محمد فوزي والحارس أحمد شامبية اكد بان فوزي غاب بسبب الإصابة اما شامبية فلاسباب شخصية ولذا لم يكن موجوداً معنا في التشكيلة ,

درجة امتياز

بدوره أكد الأورغوياني خورخي دا سيلفا مدرب إتحاد كلباء سعادتهم بالتعادل أمام العميد النصراوي وكسب نقطة غالية في سباق الدوري، مشيرا إلى أن فريقه قدم شوط اول بدرجة امتياز وسجل هدفا مبكرا كان من الممكن أن يضاعف الغلة ويسجل أهداف اخرى ويصعب المهمة على المنافس في العودة للمباراة قياسا بالفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه أمام المرمى.

واضاف عانينا بعض الشيء في الشوط الثاني وانخفض رتم الأداء بسبب الإرهاق وضغط المباريات المتتالية مما تسبب في ارتكاب اخطاء دفاعية ساهمت في استقبال شباكنا لثلاث أهداف ولكن الجيد إصرار اللاعبين على العودة والقتال حتى الرمق الأخير من عمر المباراة من اجل الخروج بنتيجة مرضية.

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