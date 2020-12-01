بني ياس يُزلزل مرمى العين برباعية تاريخية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انتقض بني ياس واستعاد نغمة الانتصارات التي توقفت في آخر 4 مباريات بعد أن ألحق بضيفه العين هزيمة قاسية بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، في أكبر فوز لبني ياس على العين في تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين.

ورفع بني ياس رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، ليستعيد الفريق ثقة البداية القوية التي بدأ بها الموسم الحالي، بينما توقف رصيد العين عن النقطة الـ 14 في المركز الرابع بعدما تلقى هزيمته الثانية هذا الموسم.

وحافظ بني ياس على سجله خالياً من الهزائم أمام العين على ملعبه بالشامخة للعام الثامن على التوالي، إذ يعود آخر فوز للزعيم على ملعب السماوي في الدوري إلى عام 2012.

بدأ بني ياس المباراة بقوة وفاجأ العين بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق البرازيلي جواو بيدرو الذي حول عرضية خالد العطاس من جهة اليمين في شباك الحارس خالد عيسى.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتى واصل بني ياس صدم منافسه بعدما سجل سهيل النوبي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من متابعة رائعة لتسديدة نيكولاس خيمينز التي ارتدت من حارس الزعيم.

وفرض أصحاب الأرض تفوقهم التام على مجريات الشوط الأول الذي يتلقى فيه العين ثلاثة أهداف في شوط واحد، وسط ارتباك وغياب تام للاعبي العين الذين قدموا أسوأ أداء لهم على الإطلاق الموسم الحالي، ليصبح الفريق على شفا صفيح ساخن.

وأنقذ خالد عيسى مرمى فريقه من هدف ثالث في الدقيقة 34 بعدما تصدى لتسديدتين متتاليتين من سواريز وسهيل النوبي.

وواصل بني ياس هجومه الكاسح حيث نجح سهيل النوبي في استغلال خطأ فادح للحارس خالد عيسى وأحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم بني ياس بثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني تحسن أداء العين قليلاً وضغط على دفاع بني ياس في محاولة لإدراك الموقف، ونجح ويلسون إدواردو في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 70، وذلك بعدما ألغى الحكم هدفاً رابعاً لبني ياس بداعي التسلل.

وواصل العين محاولاته وأحرز ريان يسلم الهدف الثاني في الدقيقة 74 إلا أن الحكم قرر إلغائه بعد تدخل تقنية الفيديو نتيجة لمس لاعب العين للكرة بيده، قبل أن يعود حكم المباراة ويلغي هدفاً آخر لبني ياس لنفس الداعي.

وأكد جواو بيدرو أحقية بني ياس بالفوز بتسجيله الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 90 لينهي السماوي المباراة بفوز تاريخي.

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