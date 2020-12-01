الظفرة يفرض التعادل على الوحدة في "ثامنة" دوري الخليج العربي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – أحمد بدوان

فرض الظفرة التعادل على مضيفه الوحدة بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، ليحرم الظفرة أصحاب الأرض من نقطتين ثمينتين ويفشل الفريق في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما وصل رصيد الوحدة إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الظفرة رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

وعجز الصربي رازوفيتش مدرب الوحدة عن فك شفرة الظفرة في أول مواجهة له ضد فريقه السابق، بينما نجح مواطنه فيلسيوفيتش في التعامل بشكل جيد مع ظروف المباراة.

أنهى الظفرة الشوط الأول متقدماً على الوحدة بهدف سجله الأردني ياسين البخيت في الدقيقة 42، مسجلاً خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم، بعد هجمة مرتدة سريعة لأصحاب الأرض عندما وصلت الكرة إلى البخيت داخل المنطقة الذي راوغ أحمد راشد ووضعها في الشباك على يسار حارس الوحدة محمد الشامسي.

ورغم استحواذ وسيطرة الوحدة على وسط الملعب إلا أن الفريق عجز عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى خالد السناني بسبب البطء في التحضير والأخطاء في التمرير، باستثناء فرصة وحيدة في الدقيقة 30 عندما تلقى محمد برغش الكرة خلف المدافعين ومرر إلى لوفانور داخل الست ياردات إلا أن المدافع مسعود سليمان تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركنية.

وشكلت مرتدات الظفرة خطورة على دفاع الوحدة عن طريق الهولندي روشفيل الذي سدد في الدقيقة 25 ولكن كرته مرت بجوار القائم، قبل أن ينقذ محمد الشامسي حارس العنابي مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد صريح من روشفيل في الدقيقة 33.

في الشوط الثاني استطاع البديل الكونغولي باول مبوكو الذي دخل مطلع الشوط إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 51 من ضربة حرة مباشرة وضعها باقتدار على يمين حارس الظفرة.

وكثف الوحدة هجومه في الشوط الثاني بعدما دفع رازوفيتش بالمهاجم عبد الله أنور مكان لوفانور، محاولاً تسجيل هدف الفوز إلا أن دفاع الضيوف قدم أداء جيداً، وكاد مبوكو أن يخطف هدفاً في الدقائق الأخيرة بعدما سدد من على حدود المنطقة ولكن السناني تصدى لها ببراعة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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