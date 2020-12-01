حارس شباب الأهلي: النقطة من ملعب الشارقة أفضل من الخسارة

المصدر: البيان الرياضي

اعتبر حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر الخروج بنقطة التعادل من ملعب الشارقة أفضل من الخسارة، وقال إن الفريقين دخلا المباراة للفوز، وأوضح ناصر أن فريقه لم يلعب بتشكيلة ثابتة معظم المباريات بسبب الإصابات المتعددة والتعادل مع منافس كبير وحامل لقب مثل الشارقة ليس سيئاً.

واعترف زميله المهاجم أحمد خليل بأن استمرار خسارة النقاط تصعب مهمة المنافسة، ولكنه عبر عن ثقته في قدرة شباب الأهلي على التعويض، مشيراً إلى أن فارق الـ7 نقاط مع المتصدر لا يعني ضياع الحظوظ في المنافسة.

ودافع لاعب وسط الشارقة محمد عبد الباسط عن تعادل فريقه للمرة الثانية على التوالي وخسارة 4 نقاط، وقال إن الشارقة لم يتراجع ومثل هذه النتائج تحدث في مشوار الدوري، والمنافسة طويلة والشارقة قادر على مواصلة انتصاراته.

وقدم عبد الباسط الشكر لزملائه لاعبي شباب الأهلي لما قدموه في المباراة، وقال إنهم لن يتوقفوا كثيراً في نتيجة التعادل وينظروا للأمام مؤكداً قدرة الشارقة للمحافظة على اللقب.

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