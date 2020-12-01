الشارقة وشباب الأهلي.. «شيء من الخوف»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

نجح الشارقة في المحافظة على سجله خالياً من الخسارة حتى الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي بتعادله 1-1 مع شباب الأهلي، ولكن بقي «شيء من الخوف» لكون الفريق لم ينجح في إيقاف نزيف النقاط بفقده للنقطة الرابعة بهذا التعادل الثاني على التوالي، ورغم استمرار الشارقة في صدارة الترتيب، إلا أن الوضع اختلف عما كان عليه بتقليص الفارق عن أقرب المنافسين ودخول منافسين آخرين ذاهبون بقوة للأمام لتتسع المنافسة بين 4 فرق، كل منها قريب من قمة الدوري، وفي المقابل خسر شباب الأهلي النقطة 11 من 24 نقطة ليستمر فارق الـ 7 نقاط بينه وبين المتصدر، ويتواصل الخوف على استمرارية الفريق في المنافسة على القمة.

صعوبة

وتعليقاً على نتيجة التعادل، أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، أن الفريقين يعرفان صعوبة مثل هذه المباريات والخوف من الخسارة والحذر الشديد هو السبب في التعادل، وقال إن النتيجة ربما تكون غير مرضية، ولكنها جيدة للمرحلة المقبلة، والشارقة قادر على العودة سريعاً لطريق الانتصارات.

وأضاف العنبري أن النتيجة عادلة والمستوى عموماً كان جيداً للمباراة من الفريقين، والشارقة واجه منافساً قوياً لديه نفس طموح الفوز للمحافظة على حظوظه في المنافسة، مشيراً إلى أن فريقه قادر على العودة لتحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة والمحافظة على مركزه المميز في جدول الترتيب.

فخر

وعبر الإسباني جيرارد زاراغوسا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي عن فخره الكبير بما قدمه لاعبو فريقه، وقال تفصيلاً: «نتيجة التعادل لا تعبر عن المباراة، وإن كان هناك طرف أحق بالفوز فهو شباب الأهلي من واقع مجريات المباراة، والاستحواذ على الكرة كان الأكبر لفريقنا وكل الإحصاءات كانت ترجح كفتنا، ونحن ندرك صعوبة اللعب أمام فريق الشارقة الذي حصل على 6 ركلات جزاء في 8 مباريات والشارقة سجل هدفه في المباراة من ركلة جزاء بعد تمريرة جيدة تلقاها اللاعب ويلتون.

وأضاف زارغوسا: «نحن حضرنا لملعب الشارقة من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاث، ولكن هذا هو حال كرة القدم فخرجنا بنقطة التعادل».

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