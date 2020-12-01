الوصل «دافئ».. وعجمان غاضب

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

قفز الوصل للمنطقة الدافئة في وسط جدول الترتيب بعد وصوله للنقطة 12 من فوزه الرابع في دوري الخليج العربي، في وقت سيطرت فيه حالة من الغضب في عجمان على قرار حكم المباراة ناصر العلي في احتساب الهدف الثالث للوصل والذي سبقه حالة دفع للمدافع سعد سرور قبل تسديدة علي صالح التي جاء منها الهدف، لاسيما والنتيجة انتهت 3-2، وعبّر عبدالله الظاهري أمين السر العام لنادي عجمان والمشرف على الفريق عن دهشتهم من إصرار الحكم على احتساب الهدف رغم أن حالة الدفع كانت واضحة، على الأقل بالنسبة لحكم «الفار» الذي استدعى الحكم لمعاينة الحالة، مشيراً إلى أن غضبهم من التحكيم طبيعي، لكون القرار أثّر في النتيجة وتسبب في الخسارة التي يستفيد منها منافسون آخرون، وقال إن الخطأ التحكيمي شهد به كل المحللين بعد مراجعة الحالة وكان يمكن للحكم الوصول للقرار الصحيح بعد مراجعته «الفيديو».

واتفق رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق عبدالله سعيد النعيمي في ذلك، وقال إن كل المحللين والفنيين وحكم «الفار» أجمعوا على عدم صحة الهدف، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتضرر فيها عجمان من الأخطاء التحكيمية.

وعلى الصعيد الفني للمباراة، أرجع المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي قلب الوصل للنتيجة إلى حالة الارتباك غير المبررة التي حدثت في خط الدفاع خلال الدقائق العشر الأخيرة للشوط الأول، وقال إن فريقه لم يستحق الخسارة قياساً بما قدمه في المباراة عموماً.

عودة قوية

ومن جهته عبّر المدرب الوطني سالم ربيع، المدير الفني لفريق الوصل عن سعادته بالفوز، وقال إن المباراة كانت صعبة لكون عجمان لم يفز في أي مباراة، مشيراً إلى أن فريقه نجح في العودة بقوة بعد التأخر بهدف وقدم شوطاً قوياً ونجح في المحافظة على الفوز في الثاني، وقال ربيع: «عجمان قدم مباراة جيدة ولكن لاعبونا تفوقوا برغم التأخر بهدف ويحسب لهم عودتهم السريعة والقوية وتسجيل 3 أهداف قبل نهاية الشوط الأول، وكنا ندرك أن الشوط الثاني سيكون صعباً ونجحنا في المحافظة على الفوز».

احتفال عفوي

وعبّر نجم فريق الوصل علي صالح صانع الهدف الثاني للوصل وصاحب الهدف الثالث عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، وأوضح أن طريقة احتفاله المبتكرة بالهدف الذي سجله جاءت عفوية وهي تحاكي طريقة الاحتفال بتسجيل الأهداف في برنامج «فيفا» الإلكتروني، وقال صالح إن فريقه قدم مباراة جيدة والفوز الرابع في المسابقة يمنح الوصل مزيداً من الثقة في طريق الانتصارات.

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