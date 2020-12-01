اتفاقية تعاون بين الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي في دبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

يوقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي يوم 14 ديسمبر الجاري في دبي.

ويشهد توقيع الاتفاقية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وأورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي، وعدد من المسؤولين في الاتحادين، إلى جانب حضور جياني إنفانتينو ‏رئيس الاتحاد الدولي "فيفا".

حيث سيتم تبادل الخبرات وتنظيم عدد من الفعاليات المشتركة بما يخدم تطور كرة القدم في الجانبين.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي قد التقى عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة الماضية مع أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، حيث ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين في كافة المجالات"، كما تم التأكيد على أن الرياضة وكرة القدم رسالة سلام بين الشعوب.

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