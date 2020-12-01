بني ياس والعين.. ظروف معكوسة

المصدر: العين- طلحة عبد الله، أبوظبي - محمد صادق

يحل العين ضيفاً ثقيلاً على بني ياس، في التاسعة مساء اليوم، في المباراة التي تقام على ملعب السماوي بالشامخة، في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

ويدخل الفريقان المباراة وسط ظروف معكوسة، إذ كانت بداية بني ياس للدوري أكثر من رائعة، بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، وضعته في الصدارة حينها.

بينما جاءت بداية العين مخيبة في أول 4 مباريات، إلا أن الظروف تغيرت عن البدايات، وبعدما تراجع بني ياس إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، أما العين، فقفز إلى المركز الرابع برصيد 14 نقطة، عكس البدايات، وقطع خطوة إضافية نحو المقدمة، وتقليص الفارق مع المتصدر الشارقة.

وتصب الكفة في مصلحة «الزعيم»، الذي حقق الفوز في 10 مباريات خلال 19 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، مقابل فوزين فقط لبني ياس، والتعادل في 7 مباريات.

دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، أعرب عن تفاؤله بمواجهة العين، وقال إن «مباراة العين تمثل تحدياً صعباً، خصوصاً أن الفاصل الزمني بين المباراة السابقة قصير».

وأضاف: «نحتاج فقط إلى القليل من الحظ، والفوز في مباراة، ليستعيد الفريق نتائجه الإيجابية».

بدوره، أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، جاهزية فريقه، وقال: رغم الفترة الزمنية القصيرة، إلا أننا مستعدون، لدينا قائمة من الغيابات، غير أننا سنركز على العناصر الجاهزة لخوض المباراة».

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