الوحدة والظفرة.. مداواة الجراح

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، وأحمد عيسى

يستضيف الوحدة، في السادسة مساء اليوم، بملعبه بإستاد آل نهيان، فريق الظفرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، في مواجهة سيسعى خلالها كل فريق إلى مداواة جراحه على حساب الآخر بعد أن شهدت الجولة الماضية خسارة الوحدة من العين، وخسارة الظفرة على ملعبه أمام اتحاد كلباء.

وتمثل مباراة اليوم مواجهة خاصة كونها أول مباراة للصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الحالي للعنابي أمام فريقه السابق الذي قاده من الدكة الفنية لمدة عامين.

ويدرك رازوفيتش أن المباراة لن تكون سهلة رغم معرفته الجيدة بفريقه السابق ورغم التفوق التاريخي للوحدة على الظفرة في دوري المحترفين بـ 14 انتصاراً مقابل 3 للظفرة، فيما حضر التعادل في 5 مناسبات.

وقال رازوفيتش مدرب الوحدة: «سأخوض أول مباراة مع الوحدة أمام فريقي السابق الذي قضيت معه عامين، ويحتل مكانة خاصة في قلبي، ولكننا سنسعى بقوتنا لتحقيق الانتصار خصوصاً بعد الخسارة أمام العين».

وأضاف: «لا أخشى مواجهة فريقي السابق، لأنني أعرف كيف يستعدون للمباريات، ولكن يجب علينا التعامل جيداً مع المباراة لأن الظفرة لن يكون منافساً سهلاً».

أما الصربي الكسندر مدرب الظفرة فأكد أنه لا يخشى معرفة مواطنه رازوفيتش مدرب الوحدة لتفاصيل فريقه وقدرات لاعبيه، من واقع تدريبه السابق له، مشيراً إلى نتيجة اللقاء تتحدد بالجهد في أرضية الملعب وقال: إذا ابتعدنا عن ارتكاب الأخطاء يمكننا الفوز.

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