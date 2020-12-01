كلباء والنصر.. صراع الارتقاء

المصدر: كلباء - محمد فضل، دبي - علي الظاهري

يتطلع كلباء والنصر لمواصلة نتائجهما الإيجابية وإلى الارتقاء بمركزيهما في الدوري وذلك عندما يلتقيان اليوم في السادسة مساءً على ملعب كلباء وذلك ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري الخليج العربي.

ويسعى الجهاز الفني لفريق كلباء للاستفادة من الأجواء الإيجابية وسط اللاعبين بعد تحقيق النمور لثلاثة انتصارات متتالية رفعت رصيد الفريق إلى 12 نقطة حيث بات كلباء قريباً جداً من طرق أبواب مربع الكبار خصوصاً وأن الفريق يحتل حالياً المركز السابع.

بينما يتطلع «العميد» إلى العودة من الساحل الشرقي بفوز ثمين يعزز من تقدمه نحو الصدارة حيث يحتل حالياً مركز الوصافة برصيد 16 نقطة.

وأكد داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أنه يمتلك العناصر والأسلحة التي يستطيع عبرها إيقاف خطورة لاعبي النصر، على الرغم من أن التحضير لهذه المواجهة لم يكن كافياً في أعقاب خوض النمور لمباريات متتالية في فترة قصيرة.

وأشاد داسيلفا بلاعبي الفريق ككل بعد تحقيقهم لنتائج إيجابية متتالية في الفترة الأخيرة أهلتهم للحصول على 12 نقطة والتقدم في سلم الترتيب، لافتاً إلى أن الحالة البدنية تبدو جيدة ولا يوجد غيابات.

قوة

وأكد الكرواتي كرونسلاف يورشيتش مدرب فريق النصر، أن مواجهة اتحاد كلباء ستكون قوية باعتبارها تجمعهم مع فريق يمر بحالة نشوة عطفاً على الانتصارات الأخيرة، فضلاً عن الجاهزية البدنية العالية للاعبي الفريق المنافس، لافتاً إلى أنه على معرفة واطلاع كبير بفريق اتحاد كلباء وخاصة بعض العناصر بصورة شخصية في صفوف الفريق مثل التشيلي جونيور فيرنانديز وغيره من اللاعبين.

وأوضح كرونوسلاف أن البرمجة المضغوطة لجولات دوري الخليج العربي، تتطلب تجهيز أكبر عدد من اللاعبين القادرين على تقديم العطاء المطلوب داخل الملعب، لافتاً إلى أن الفريق لم يقدم مباراة كبيرة في الجولة السابقة أمام «السماوي» ولكن في النهاية خرج «العميد» بالفوز.

وذكر مدرب النصر إنه دائماً يحرص على إبقاء اللاعبين بعيداً عن كل الضغوطات، موضحاً أن تواجد «العميد» ضمن أفضل الفرق في قائمة الترتيب يتطلب بذل مجهود مضاعف ولكن في المقابل هناك خيط رفيع قد يفصل بين تجنب الضغوظات وحماس اللاعبين في الملعب.

مهدي: جاهزون لـ«النمور»

أكد حسين مهدي لاعب فريق النصر، جهوزيتهم لمواجهة «النمور» اليوم، وقال إنه تنتظرهم مباراة مهمة ضد اتحاد كلباء حرصوا على التحضير لها بصورة جيدة سعياً إلى تقديم أداء أفضل مما قدمه الفريق في المباراة الماضية، متمنياً العودة بالنقاط الثلاث اليوم بعد حصد نتائج جيدة في الجولات الماضية.

جمال عبدالله: سعيد بالتجديد

عبر جمال عبدالله حارس كلباء عن سعادته بتجديد عقده حتى 2023، مشيراً إلى أنه مرتاح في قلعة النمور.

وعن مباراة النصر أكد أن «الاستعدادات جرت في أجواء إيجابية، ويجب علينا استثمار الفوزين الأخيرين على بني ياس والظفرة، وتقديم الأداء الجيد أمام «العميد»، كما يجب علينا كلاعبين التحلي بالهدوء والتركيز، وحصولي على لقب أفضل حارس تصدياً للكرات يحفزني معنوياً، للذود عن عرين الفريق»، مشيراً إلى أن تيغالي ذكي، ولكن لديهم مدافعون قادرون على إيقافه.

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