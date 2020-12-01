منافسات قوية في كأس دبي للجاليات لكرة السلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد فعاليات بطولة كأس دبي للجاليات لكرة السلة، منافسات قوية بين الفرق المشاركة في البطولة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وأكاديمية جام الرياضية، في الصالة المغطاة بنادي النصر الرياضي، خلال الفترة من 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر.

ويشارك في هذه البطولة 12 فريقاً من مختلف الجاليات المقيمة في دبي، موزعة على 8 فرق للرجال، هي: سوريا، لبنان، تركيا، صربيا، الفلبين، فرنسا، الهند، وسيرلانكا، و4 فرق للسيدات، هي: سوريا، لبنان، الاتحاد الأوروبي، والفلبين.

وتجرى في الساعة 9:30 مساء اليوم مباراة فريقي الفلبين وصربيا في دور نصف النهائي، من أجل الوصل إلى المباراة النهائية في 7 ديسمبر الجاري. وأقيمت البطولة من بدايتها بنظام دوري المجموعات من دور واحد، وتم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وتأهل الفائزون بالمركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، وهم الهند وسوريا والفلبين وصربيا.

هدف

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم هذه البطولة، إلى تفعيل الشراكة بين مجلس دبي الرياضي مع القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لخدمة المجتمع بالرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة، تجمع الرياضيين من مختلف الجنسيات التي تعيش في دبي، والتي تزيد على 200 جنسية، وتعزيز التنوع في الرياضات.

وذلك من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من كافة أفراد المجتمع، للمشاركة ومتابعة البطولات الرياضية المختلفة، كما تمنح الجاليات المقيمة بدبي، الفرصة لممارسة رياضتهم المفضلة، والترويح عن أنفسهم، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى، وتوطد العلاقة بينهم عبر التنافس الشريف، في جو من الألفة والتعارف بين كافة المشاركين.

كما أن هذه البطولة تحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز، من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع فيها، حيث يعمل المجلس وفق خطة استراتيجية، تتوافق مع خطة حكومة دبي.

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