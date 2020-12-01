المصدر: متابعة - ياسر قاسم، محمد فضل، علي الظاهري

اكتفى فريقا الشارقة وشباب الأهلي بالتعادل 1-1 أمس في قمة الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليصل الشارقة للنقطة 20 في الصدارة وشباب الأهلي إلى 13 نقطة، وشهدت بداية المباراة عزف السلام الوطني بعد دخول لاعبي الفريقين والحكام للملعب، احتفاءً بيوم الشهيد.

كما خصصت اللوحة الخلفية المضيئة للمناسبة الغالية، تقدم الشارقة بهدف كورنادو في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، ونجح يوسف جابر في إدراك التعادل لشباب الاهلي «ق 68»، وألغى الحكم هدفاً للشارقة في بداية المباراة بداعي التسلل، وأجرى شباب الأهلي تبديلاً اضطرارياً بخروج كارتابيا المصاب ودخول هيلدون راموس «ق 53».

وواصل الجزيرة مشوار التألق وتغلب على الفجيرة 3 - 0، ووصل إلى النقطة 17، في المركز الثاني، سجل الثلاثية كل من زايد العامري «هدفين» في الدقيقتين 51 و82 وعبدالله رمضان في الدقيقة 74.

وحقق الوصل فوزه الرابع في الدوري وأنزل الخسارة السادسة بمضيفه عجمان بنتيجة 3 - 2 ، ووصل إلى النقطة 12 ، واستمر عجمان برصيد نقطتين، تقدم عجمان بالدقيقة 30 بهدف بوبكر ترولي والذي كان الهدف بمثابة نقطة تحول للوصل، لينجح نيكولاس أوروز في إدراك التعادل «ق 38»، ويضيف فيغيريدو إضافة الهدف الثاني «ق 40»، وأكمل علي صالح الثلاثية بعد دقيقة واحدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل 3 - 1، وأضاف البديل حميد عبدالله هدفاً لعجمان «ق 50»، وألغى الحكم ركلة جزاء للوصل «ق 54» بعد الرجوع لتقنية «VAR».

وعقب نهاية المباراة أكد مجلس إدارة نادي عجمان استمرار المدرب أيمن الرمادي في منصبه وعدم التفكير في أي قرار يعكر الاستقرارالفني لفريق الكرة،وأوضح خليفة الجرمن، رئيس مجلس الإدارة، أن الفريق قدم مستوى أكثر من جيد في مباراة الوصل رغم الخسارة،

وحقق خورفكان أول فوزمتغلباً على مضيفه حتا 3 - 2 ورفع رصيده إلى 5 نقاط، سجل للفائز رامون لوبيز، هدفين، «ق 74 و 92» وبرونو «ق 80»، وللخاسر كيفن الكسندر وموسوندا «ق 40 و 46».

شباب الأهلي والشارقة

قمة التعادل

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