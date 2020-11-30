فلاديمير: خورفكان أظهر الوجه الحقيقي لكرة القدم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ مدرب حتا فلاديمير فيرميزتش نظيره مدرب كايو زاناردي وجميع لاعبي "النسور" بمناسبة الفوز وإظهار الوجه الحقيقي لكرة القدم بعد أداء مميز استمر لمدة 95 دقيقة.

وقال: لن أتحدث بغضب عن لاعبي فريقي، فالمستوى البدني لهم يؤهلهم للعب لمدة ساعة فقط، حيث إن التغييرات الثلاث التي أجريت في الملعب حدثت بسبب الإصابات مما يؤكد عدم جاهزية اللاعبين، ولكن في الوقت نفسه أنا متفائل بفريقي من أجل تحقيق الهدف الأهم وهو البقاء في الدوري.

وذكر فلاديمير أن حتا خرج بثلاثة مكاسب من لقاء خورفكان، الأول تسجيل هدفين بأقدام المهاجمين الأجانب واستعادة ثقتهم، والأداء المميز لحارس المرمى الذي التقى به في فترة قصيرة بعد العودة من الإصابة تراوحت من اسبوعين إلى ثلاثة أساسبيع، إضافة إلى تميز بعض النواحي الدفاعية مثل إشراك اللاعب حبيب يوسف خلال الـ 70 دقيقة ولكن في الثلث الأخير من المباراة عانى الفريق بسبب التأثرفي الجانب البدني.

واختتم فلاديمير حديثه قائلاً إن أمامهم فترة الاسبوعين التي ستتخللها مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وسيسعون إلى استثمار هذه الفترة من أجل تصحيح المسار لأن الهدف الأساسي هو البقاء في الدوري.

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