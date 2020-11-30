مدرب الشارقة: التعادل نتيجة عادلة مع شباب الأهلي

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة على عدالة النتيجة التي انتهت عليها مباراة فريقه مع شباب الأهلي ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي "1-1"، وقال ان المستوى عموماً كان جيداً للمباراة من الفريقين والشارقة واجه منافساً قوياً لديه نفس الهدف وهو تحقيق الفوز من أجل المحافظة على حظوظه في المنافسة، مشيراً إلى ان الحظوظ متوفرة للفريقين في المنافسة وانه راضٍ على نتيجة التعادل أمام منافس قوي.

وقال ان الشارقة قادر على العودة لتحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة والمحافظة على مركزه المميز في جدول الترتيب.

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