مدرب شباب الأهلي: 6 ركلات جزاء للشارقة في 8 مباريات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

عبر الإسباني جيرارد زاراغوسا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي عن فخره الكبير بما قدمه لاعبو فريقه أمام الشارقة، وقال تفصيلاً في تعليقه على مباراة فريقه ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي والتي انتهت بالتعادل 1-1 : "نتيجة التعادل لا تعبر عن المباراة.

وان كان هناك طرف أحق بالفوز فهو شباب الأهلي من واقع مجريات المباراة فالإستحواذ على الكرة كان الأكبر لفريقنا وكل الاحصاءات كانت ترجح كفتنا، ونحن ندرك صعوبة اللعب أمام فريق الشارقة الذي حصل على 6 ركلات جزاء في 8 مباريات والشارقة سجل هدفه في المباراة من ركلة جزاء بعد تمريرة جيدة تلقاها اللاعب ويلتون.

وأضاف زارغوسا: "نحن حضرنا لملعب الشارقة من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاث ولكن هذا هو حال كرة القدم فخرجنا بنقطة التعادل".

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