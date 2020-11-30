خورفكان يقلب الطاولة على حتا ويحقق أول انتصاراته

المصدر: حتا-علي الظاهري- تصوير - زيشان أحمد

حقق خورفكان أول فوز له في الدوري هذا الموسم بعد أن قلب الطاولة على مضيفه حتا 3-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، ليرفع "النسور" رصيدهم إلى 5 نقاط بينما واصل "الإعصار" نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

وأنهى أجانب حتا صيامهم عن التهديف هذا الموسم، بعد تسجيل الكولمبي كيفن الكسندر الهدف الأول في الدقيقة 40، وعزز زميله الزامبي موابي موسوندا تقدم فريقه في الدقيقة 46، فيما جاءت أهداف خورفكان بأقدام البرازيلي رامون لوبيز في الدقيقة 74 و92، وبرونو في الدقيقة 88.

جاءت البداية متكافئة بين الطرفين، ولم يشهد الشوط الأول خطورة بالغة، وتألق حارس حتا أحمد "ديدا" في إنقاذ مرماه من هدفين محققين بعدما تصدى لتسديدة برونو لاماس محترف خورفكان في الدقيقة 26، وركلة أخرى سددها اللاعب ذاته من ضربة ثابتة في الدقيقة 36.

ورغم الضغط العالي من هجوم خورفكان، إلا أن أصحاب الأرض استطاعوا استثمار هجمة قادها الكولمبي كيفن الكسندر واستطاع بمجهود فردي أن يسدد كرة صاروخية من خارج المنطقة سكنت الشباك قبل نهاية الشوط الأول ليسجل اللاعب أول أهدافه بقميص حتا.

وباغت أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف ثان في بداية الشوط الثاني بواسطة الزامبي موسوندا بعد استلام تمريرة جاءت بين الأقدام من زميله المجري كومان.

ونجح خورفكان في تقليص النتيجة بعد أن استغل اللاعب رامون خطأ دفاعي سجل من خلاله أول أهداف "النسور" في المباراة، ليدرك خورفكان التعادل في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب برونو ويخطف هدف ثالث في الوقت القاتل بقدم اللاعب لوبيز.

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