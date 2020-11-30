تعادل إيجابي في قمة الشارقة وشباب الأهلي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - تصوير - سالم خميس

اكتفى فريقا الشارقة وشباب الأهلي بالتعادل 1-1 في قمة اليوم الأول للجولة الثامنة لدوري الخليج العربي ليصل الشارقة للنقطة 20 في الصدارة وشباب الأهلي إلى 13 نقطة، وجرت قبل بداية المباراة مراسم الاحتفال بيوم الشهيد بعزف السلام الوطني بعد دخول لاعبي الفريقين والحكام للملعب.

كما خصصت اللوحة الخلفية المضيئة لهذه المناسبة الغالية، ثم بدأت المباراة مثيرة منذ الدقيقة الأولى وكاد الشارقة أن يفتتح التسجيل مبكراً عن طريق ويلتون سواريز الذي سدد في المرمى ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وواصل ويلتون خطورته على مرمى شباب الأهلي حتى ظفر بركلة جزاء نتيجة عرقلته من الحارس ماجد ناصر، نفذها ببراعة ايغور كورنادو "ق 30" مسجلاً هدف السبق، انتهى عليه الشوط الأول بتقدم الشارقة.

وفي الشوط الثاني ضاعت فرصة التعديل في بداية الشوط من رأسية ايغور جوسيس ثم أجرى بعدها شباب الأهلي تبديلاً اضطرارياً بخروج كارتابيا المصاب ودخول هيلدون راموس "ق 53"، واستمر اللعب سجالاً وهجمات متبادلة، الشارقة لتأمين تقدمه وشباب الأهلي للتعديل حتى نجح المدافع يوسف جابر في تعديل النتيجة "ق 68" بتسديدة أرضية على يسار الحارس عادل الحوسني لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز