كايزر: التمريرات القصيرة قادت الجزيرة لتخطي الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أشاد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بلاعبي فريقه الذين قدموا مباراة كبيرة أمام الفجيرة وتمكنوا من تحقيق فوز عريض على أصحاب الأرض، مشيراً إلى أن سيطرة فريقي خلال الشوط الأول لم ينتج عنها تسجيل أي أهداف لكننا استطعنا أن نرهق لاعبي الفجيرة وذلك باتباع أسلوب التمريرات القصير.

وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على أداء الفجيرة في الشوط الثاني ليتمكن لاعبونا من تسجيل 3 أهداف وكان بالإمكان إضافة مزيد من الأهداف لكن سوء الطالع لازم علي مبخوت في أكثر من فرصة.

وقال كايزر إن فريقه سيطوي هذه الصفحة وسنفتح ملف الظفرة في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، لافتاً الى أن الجزيرة سيكون هدفه تعويض خروجه من مسابقة كأس الخليج العربي، وذلك بسبب الإصابات التي لازمت اللاعبين خلال مسابقة الكأس وعدم اكتمال ملف الأجانب.

بدوره قال الصربي غوران بأن المباراة لعبت على جزئيات خاصة وقدمنا الأفضل في الشوط الأول ولاحت فرص للتسجيل لكن لم يتم استغلالها على أكمل صورة، وأشار إلى أن مهارة لاعبي الجزيرة رجحت كفة المباراة.

وأشار إلى أن أهداف الجزيرة نتجت عن أخطاء فردية فضلاً عن منح الضيوف لمساحات كبيرة استغلها الضيوف وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف. وقال إن الجزيرة يمتلك أفضل اللاعبين في الدوري وهو من نوعية الفرق التي تستغل المساحات وتلعب على المرتدات، وسنقوم بتدارك الأخطاء في قادم المباريات.

ودافع غوران عن لاعبي فريقه نافياً في نفس الوقت أن تكون لياقتهم البدنية متراجعة لكن أداء الفريق قل في الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات المتواصل، وأضاف بأن ما صعب المباراة هو الهدف المبكر للجزيرة في الشوط الثاني الذي جعل الأمور تسير عكس ما نتمنى.

وذكر بأن الفريق سيتحضر لمواجهة النصر ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة خلال الأسبوع المقبل.

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