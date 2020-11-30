لجنة الانضباط باتحاد الكرة تعتبر حتا خاسراً 3- 0 أمام الجزيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي ، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة ، وحسن الشيباني ، وعبدالله الحمادي ، وسلمان الطويل ، أعضاء اللجنة ، وشادي مدحت مقرراً.

واطلعت اللجنة على الإحالة المقدمة من لجنة الطب الرياضي لمخالفة نادي حتا لبروتوكول عمليات المباريات وتقرير مراقب مباراته أمام الجزيرة في دوري الخليج العربي ، وقررت اللجنة في الواقعة الأولى خسارة نادي حتا لمباراته مع نادي الجزيرة بنتيجة ( 3 – 0 ) ، وذلك لعدم استكمال قائمته بإدخال فحوصات 19 لاعب بدلاً من 20 لاعباً، وفي الواقعة الثانية تغريم نادي حتا مبلغ وقدره عشرة الاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن رابطة دوري المحترفين الإماراتية ، وذلك لتجمع لاعبيه عند دائرة الوسط وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي.

كما أطلعت لجنة الانضباط خلال اجتماعها على تقرير حكم مباراة اتحاد كلباء والظفرة في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة ، وقررت اللجنة وبإجماع الأراء إيقاف لاعب الظفرة زايد عبدالله أحمد الحمادي مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ثلاثون ألف درهم للتلفظ على الحكم.

ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لأندية التعاون واتحاد كلباء والجزيرة ، وذلك لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على كل من ناديي الشارقة والوصل لمخالفتهما لبروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي ، كما فرضت العقوبة نفسها وللسبب ذاته على أندية اتحاد كلباء والظفرة والشارقة في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

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