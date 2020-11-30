فوز رابع للوصل وخسارة سادسة لعجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

حقق الوصل فوزه الرابع في دوري الخليج العربي وأنزل الخسارة السادسة بمضيفه عجمان في المباراة التي جرت بينهما في استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وفاز فيها الوصل 3-2، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة وبقي عجمان في نقطتين، وبدأت الإثارة من الدقيقة 30 عندما تقدم عجمان بهدف السبق برأسية بوبكر ترولي من خطأ دفاعي للوصل.

وكان الهدف بمثابة نقطة تحول لفريق الوصل الذي تحسن مستواه وكاد أن يعدل النتيجة سريعاً من تسديدة فيغيريدو من تمريرة عبد الرحمن صالح مرت جوار القائم على يسار الحارس علي الحوسني، ومع الضغط الوصلاوي على مرمى عجمان، نجح نيكولاس اوروز في ادارك التعادل "ق 38" بعد تسديدة ليما المرتدة من الحارس الحوسني، وعاد زميله فيغيريدو لتسجيل الهدف الثاني "ق 40" من تمريرة ذهبية لعلي صالح ثم عززه صانع الهدف الثاني "علي صالح" بهدف ثالث بعد دقيقة واحدة.

واعتمد الحكم ناصر العلي الهدف بعد مراجعة حالة احتكاك مع مدافع عجمان سعد سرور، لينتهي الشوط الأول بتقدم الصول 3-1، وقلص عجمان النتيجة مبكراً في الشوط الثاني "ق 50" عبر البديل حميد عبد الله من تمريرة لتراولي، وفي الدقيقة 54 احتسب الحكم ركلة جزاء للوصل ثم عاد وألغى القرار بعد معاينة الحالة في تقنية "الفار"، واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين، عجمان يحاول التعديل والوصل يسعى للتعزيز حتى انتهت بفوز الضيف الوصلاوي 3-2.

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