الجزيرة يخمد صحوة الفجيرة بثلاثية نظيفة

المصدر: الفجيرة -محمد فضل - تصوير - زيشان أحمد

واصل الجزيرة مشوار التألق وتمكن من اخماد صحوة الفجيرة بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي ، وحملت الأهداف تواقيع كل من زايد العامري هدفين وهدف لعبد الله رمضان في الدقيقتين 63 ، 72 ، 82 ليرفع فخر العاصمة رصيده الى 17 نقطة ويتجمد الفجيرة عند اربع نقاط .

وانتهى شوط المباراة الأول كما بدأ بنتيجة سلبية على مستوى الأداء والاهداف وغابت الفاعلية الحقيقية للاعبي الفريقين ، واخضع دفاع الفجيرة ثلاثي الهجوم الجزراوي بقيادة علي مبخوت لرقابة لصيقة بعد أن قام محمد مصطفى واولابي بقطع معظم الكرات التي تصل من خط وسط الجزيرة للمقدمة الهجومية وحاول عبد الله رمضان لاعب الجزيرة إيجاد حلول لخلخلة دفاع الفجيرة المتماسك وذلك بالاعتماد على التسديد خارج منطقة الجزاء دون جدوى لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل دون اهداف .

ومع انطلاقة شوط المدربين افتتح زايد العامري عداد الأهداف للجزيرة مستفيداً من تمريرة خلفان مبارك السحرية في الدقيقة 51 ، وحرمت عارضة الفجيرة اللاعب عبد الله رمضان من هدف ثاني بعد ان تألق عبدالله التميمي حارس الفجيرة في صد الكرة التي ارتطمت بالعارضة وتحولت لركنية ق 55 .

وكشر الذئاب عن انيابهم وقاموا بعدة طلعات من اجل ادراك التعادل واطلق التونسي فراس بالعربي قذيفة مدوية تمكن الحارس على خصيف من صدها لتسقط بالقرب من المندفع صموئيل لكن مدافع الجزيرة محمد العطاس تمكن بفدائية من تشتيت الكرة .في اللحظات الأخيرة ق 63 .

وكافأت الكرة افضل لاعبي الجزيرة حركة اللاعب عبد الله رمضان الذي تمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني بعد ان حول عرضية علي مبخوت برأسه ق 72 .

وعاد زايد العامري وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد ان حول عرضية خلفان مبارك في مرمى الفجيرة ق 82 هدف ثالث انتهت عليه المباراة .

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