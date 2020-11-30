صورة " الأسطورة "في ذاكرة الفجيرة..

المصدر: الفجيرة محمد فضل - تصوير - زيشان أحمد

ليست مجرد صورة وضعتها ادارة نادي الفجيرة في مدرجات الملعب امس أثناء مباراة الفريق أمام الجزيرة ضمن الجولة الثامنة للدوري أو فكرة تجسد عمق المحبة بين الفجيرة والأسطورة الراحل مارادونا لأن العلاقة بين الجانبين كانت قوية للغاية وعبرت عنها الكلمات الحزينة من مسؤولي النادي بعد إعلان وفاته أخيرا .

والشاهد أن فترة مارادونا في الفجيرة رسخت الكثير من القيم الجميلة انطلاقا من المبادى الراسخة للنادي والتي لامست الكثير من الجوانب الانسانية للاعب عالمي سطر بفنه وموهبته وعبقريته واسطورته الكثير من الذكريات الراسخة في العقول والقلوب في جميع أرجاء المعمورة .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز