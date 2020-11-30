"الأبيض" يغير 3 مدربين في 512 يوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بعد إعلان رحيل خورخي لويس بينتو، عن تدريب منتخبنا الوطني الأول "الأبيض" لكرة القدم، أصبح الكولومبي المدرب الثالث لمنتخبنا الذي يتم الاستغناء عنه خلال 512 يوماً، وقبل أن يخوض أي مباراة رسمية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2020، وكأس آسيا 2023.

وانتهت مسيرة المدرب رقم 36 في تاريخ تدريب المنتخب الإماراتي الأول، بعد توليه المسؤولية لمدة 154، بعد بدء عمله رسمياً في 29 يونيو الماضي، وخضع "الأبيض" تحت قيادته لأربعة معسكرات، منها معسكر خارجي، وثلاثة معسكرات داخلية، ولعب 4 مباريات ودية، وخسر فيها أمام أوزبكستان 1-2، وأمام البحرين 1-3، وفاز على طاجيكستان 3-2، وبنفس النتيجة على الصربي إندجيجا، أحد فرق دوري الدرجة الثانية خلال معسكر صربيا.

وسبق بينتو في قيادة منتخبنا خلال التصفيات الآسيوية المشتركة، كل من المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، والذي قاد "الأبيض" لمدة 254 يوماً، وحقق منتخبنا تحت قيادته، الفوز في 3 مباريات، وتعادل وحيد، وخسارتان، ثم تلاه الصربي إيفان يوفانوفيتش، والذي قاد منتخبنا لمدة 104 أيام، وتم إنهاء عقده بدون خوض أي مباراة رسمية أو ودية.

والجدير بالذكر، أن منتخبنا يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية، برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن منتخب فيتنام المتصدر بعدما لعب 5 مباريات، و4 نقاط عن منتخب ماليزيا الثاني، ونقطتين عن منتخب تايلاند الثالث، ويقبع منتخب إندونيسيا بالمركز الخامس الأخير بدون أي نقاط، ويتبقى لمنتخبنا مواجهات، منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند في الإمارات، ومنتخب إندونيسيا خارج الديار.

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