الفجيرة والجزيرة.. الأخطاء ممنوعة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

يسعى الفجيرة إلى مصالحة جماهيره وذلك عندما يستقبل الجزيرة على استاد الفجيرة بتمام السادسة مساء، في افتتاحية الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، ولن تكون مهمة الفجيرة سهلة في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه رفاق مبخوت وتربعهم على المركز الثالث بـ 14 نقطة، بينما يحتل الفجيرة المركز الـ 11 بأربع نقاط، في لقاء الليلة سيكون الخطأ ممنوعاً على الفريقين الطامحين لنيل النقاط.

شعار

من جهته، أكد غوران مدرب الفجيرة، أن اللاعبين رفعوا شعار الفوز لتحقيق النتيجة الإيجابية وذلك من واقع الإعداد الجاد الذي سبق المباراة على الرغم من قصر فترة التحضير ما بين المباراتين، موضحاً أن خوض المباراة على ملعبنا سيصب بالتأكيد في مصلحة الفريق وهو بمثابة نقطة مهمة نستغلها على أكمل وجه، كما أكد، رضاه عن الأداء التكتيكي الذي يخوض به المباريات، لكن ما يقلقه هو كثرة الأخطاء الفردية.

من جانبه، أكد الهولندي مارسيل فايزر مدرب الجزيرة، رغبة فريقه في الفوز بالنقاط الثلاث من اللقاء، موضحاً أنه يثق كثيراً في مقدرة لاعبيه على تقديم مباراة جيدة والتفوق على «الذئاب»، وأنه رغم ثقته في لاعبيه يحترم الفجيرة ويرى أنه فريق جيد وبه عناصر متميزة.

وأضاف: شاهدت الفجيرة في عدد من المباريات كان آخرها مباراته أمام الوصل والتي بدأ فيها بطريقة جيدة ولكنه لم ينجح في استثمار الفرص..

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