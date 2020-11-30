عجمان والوصل.. التصحيح والتحدي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، دبي - البيان الرياضي

يواجه عجمان صعوبة كبيرة لتصحيح أوضاعه عندما يستضيف بملعبه باستاد راشد بن سعيد في السادسة من مساء اليوم، الوصل، فيما يسعى «البرتقالي» للتحرك من رصيد النقطتين ومسح الصورة التي ظهر بها في معظم مبارياته وآخرها خسارته 1-5 من شباب الأهلي، في المقابل، يسعى الوصل إلى مواصلة مشوار حصد النقاط في مباراته اليوم أمام مضيفه عجمان ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وذلك باستثمار الحافز المعنوي الكبير الناتج عن فوزه الثمين على الفجيرة في الجولة السابعة من البطولة.

حذر

ووصف الرمادي، فريق الوصل بالمميز وقال إنه قدم مباراة جيدة في الجولة الماضية أمام الفجيرة ويستحق التعامل بكل حذر، مشيراً إلى أن الوضع صعب بالنسبة لفريقه، ولكن لا مجال غير اللعب من أجل نتيجة إيجابية مهما كانت الصعوبات، وتوقع الرمادي عودة قريبة لفريقه مع مزيد من العمل.

وأوضح الرمادي أن أكثر الصعوبات التي تواجهه اليوم غياب عدد كبير من العناصر الأساسية ورغم ذلك يضع ثقته في المرشحين لخوض المباراة.

من جانبه، أكد الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل، أن عجمان منافس جيد كونه يتمتع بالاستقرار الفني، ويجيد اللعب الجماعي بشكل واضح رغم سوء الطالع الذي يلازمه منذ انطلاقة البطولة. مبدياً ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق مراده من مباراة عجمان، بغض النظر عن وجود غيابات.

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