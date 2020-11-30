الشارقة وشباب الأهلي.. صراع الكبار

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، دبي - إيهاب زهدي

يشهد استاد الشارقة في التاسعة من مساء اليوم المواجهة القوية بين الشارقة حامل اللقب وصاحب الأرض وضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي وهي مباراة التصحيح والتحدي، شباب الأهلي حصد 12 نقطة في 7 جولات وفقد 9 نقاط، بينما رفاق العنبري حصدوا 19 نقاط بالفوز في 6 مباريات والتعادل مرة واحدة.

من جانبه، يتطلع الشارقة للعودة السريعة لطريق الانتصارات بعد تعادله الجولة الماضية أمام خورفكان، في المقابل، يدرك الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، مدى أهمية المباراة لـ «فرسان دبي»، والرغبة في الاستمرار بالمنافسة على درع الدوري.

جاهزية

من جهته، أكد العنبري على جاهزية فريقه المثالية لمباراة اليوم، مشيراً إلى أن المواجهة صعبة بطبيعة الحال لكونه يواجه منافساً على اللقب، موضحاً، أن شباب الأهلي عاد سريعاً لتصحيح أوضاعه في الجولة السابعة بعد خسارته من الجزيرة وفاز بنتيجة كبيرة على عجمان مما يؤكد أنه من الفرق الكبيرة التي لها حظوظ في المنافسة على اللقب. بدوره، أكد الإسباني زاراغوسا، أن المباراة هي الأهم لما يملكه الفريقان من لاعبين جيدين، إلى جانب أن الشارقة لديه مدرب مميز، استعدينا للمباراة بصورة مثالية، ونتمنى أن تبتسم الجولة الثامنة لصالحنا، ونحقق النقاط الثلاث، واستراتيجيتنا للمباراة تكمن بتحقيق الانتصار.

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