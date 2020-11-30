حتا وخورفكان.. كسر عظم

المصدر: حتا - علي الظاهري، خورفكان – محمد فضل

يستضيف استاد حمدان بن راشد لقاء حتا وضيفه خورفكان في الساعة التاسعة مساء اليوم لحساب الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي في لقاء «كسر عظم»، وتحمل المواجهة أهمية كبيرة نظراً لتواجد الفريقين ضمن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب العام، حيث يحتل «الإعصار» المركز الأخير برصيد نقطة بينما يحتل «النسور» المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.

ندية

من جانبه، وصف فلاديمير المواجهة أمام خورفكان بأنها أول «النهائيات» بالنسبة لهم، وستحمل الكثير من الندية والإثارة، عطفاً على ما يقدمه المنافس من مستوى لافت، خصوصاً في الجولة الماضية أمام الشارقة، وخروجه بالتعادل أمام حامل اللقب، مشيراً إلى أن الفريق يعاني من وجود بعض الإصابات، ولكن ثقته كبيرة بجميع الأسماء التي ستكون حاضرة في التشكيلة، موضحاً أن المباراة بحاجة إلى الروح القتالية، خاصة أن اللقاء يجمعهم بمنافس مباشر.

بدوره وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، المباراة بأنها من فئة النقاط الست، وذلك قياساً بترتيب كل فريق في الدوري، لافتاً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة وكل فريق يسعى للابتعاد خطوة من منطقة الخطر. كما شدد المدرب على ضرورة تحقيق الفوز الأول في الدوري، ومواصلة مشوار التطور، إلى جانب الاستفادة من معنويات التعادل الأخير أمام المتصدر الشارقة.

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