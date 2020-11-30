«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع هابويل تل أبيب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، في استقباله بوعز توشاف، أحد مالكي نادي هابويل تل أبيب الإسرائيلي، عضو مجلس إدارة النادي، وبحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، سبل التعاون وفرص الاستثمار، وقدم حارب شرحاً عن الرياضة في الإمارات بشكل عام، وفي دبي خاصة، وجهود المجلس لتطوير القطاع الرياضي، وتقديم التسهيلات لدعم استثمار القطاع الخاص والأفراد في قطاع الرياضة المزدهر في دبي، وتوفير سبل النجاح للبطولات المحلية والدولية، ووضع استراتيجيات العمل لسنوات بما يدعم نشر ثقافة ممارسة الرياضة بجميع أنواعها وصولاً إلى مستوى الاحتراف واستضافة أهم البطولات العالمية.

وعبّر توشاف عن سعادته بالوجود في دبي، وتقدم بالشكر إلى المجلس، وقال: نحن متحمسون لوجودنا في دبي، وزيارة مجلس دبي الرياضي، وسعداء بالترحيب الحار الذي لقيناه في الإمارات، التي طالما كانت داعمة لقيم التعايش.

وأضاف: اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، فرصة عظيمة للعثور على أصدقاء جدد، وفتح فرص جديدة للتعاون في المجال الرياضي، فالرياضة هي أفضل أداة لتعزيز التنمية والسلام، ولتجميع الشعوب على قلب واحد. الجدير بالذكر أن هابويل تل أبيب، فاز بـ 13 لقباً بالدوري، و16 ببطولة الكأس المحلية، وحقق في 1967 لقب النسخة الأولى من بطولة الأندية الآسيوية «دوري الأبطال».

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