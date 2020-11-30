7 خطوط بألوان العلم تشكّل الشعار الجديد لأغلى الكؤوس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الكرة أمس عن الشعار الجديد لأغلى الكؤوس، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49، وجاءت فكرة الشعار الجديد للكأس الغالية، تجسيداً للهوية الإعلامية المرئية للدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الثالث من يناير 2020، ويتشكل الشعار الجديد من 7 خطوط في المنتصف للدلالة على الإمارات السبع، موشحة بألوان العلم الذي يُمثل رمز وحدة الإمارات وتلاحم وتعاضد الدولة قيادة وشعباً، فيما يرمز الخطان الجانبيان إلى سواعد أبناء وبنات الإمارات الذين يواصلون مسيرة الإبداع والتميز في كل المجالات، كما تم كتابة اسم البطولة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي انطلقت في الموسم 74-75 تُعد البطولة الكروية الأغلى كونها تحمل اسم قائد المسيرة، وقال: نعمل في مجلس الإدارة مع شركائنا على تحضير مميز ومبكر للمسابقة بهدف إخراجها بالصورة التي تليق بها، حيث إن البطولة مناسبة رياضية وطنية سنوية تحظى بمتابعة محلية وإقليمية ودولية وعالمية، كما تسعى جميع الأندية للمنافسة على لقبها.

وهنأ رئيس الاتحاد الأسرة الرياضية بمناسبة إطلاق الشعار الجديد مؤكداً أنه يحمل هوية عصرية تواكب التطور الذي تشهده الدولة في كل الصعد بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من دولتنا نموذجاً يحتذى به عالمياً، ومصدر إلهام لكل شعوب العالم لما تقدمه من مبادرات مختلفة، وأشاد بدعم كل من اتصالات وطيران الاتحاد برعايتهما مسابقات الاتحاد والمنتخبات، مثمناً تعاون الأندية والمؤسسات الإعلامية المختلفة لإنجاح الأحداث الرياضية.

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