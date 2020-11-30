تين كات وزوران.. الأبرز لتدريب «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

بدأت مفاوضات اتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب جديد لتولي مهمة الإشراف على تدريب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، ويعد الهولندي تين كات مدرب الجزيرة الأسبق، والكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الأسبق، من أبرز المرشحين لتولي مهمة قيادة «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فيما قطعت مفاوضات الاتحاد والمدرب الكولومبي بينتو لإنهاء العلاقة بالتراضي، شوطاً كبيراً، بعد فترة عمل لم تتجاوز 4 أشهر، ووافق بينتو أمس على إنهاء العلاقة مع منحه 4 أشهر من قيمة مبلغ تعاقده، ولا يزال يوجد تفاوض على تخفيض المدة.

ترشيح

جاء ترشيح تين كات وزوران بحكم خبرتهما مع كرة الإمارات، وحقق تين كات إنجازات مع فريق الجزيرة وقاده لتحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 2015/‏ 2016، وقفز بالفريق من المركز 11 إلى سادس الدوري، وحقق إنجازاً مع الفريق بالموسم التالي محققاً درع دوري الخليج العربي، للمرة الثانية في تاريخ النادي وبعد غياب 6 سنوات، بفضل تميز علاقته مع اللاعبين، كما فاز تين كات مع الوحدة بالكأس الغالية في موسم 2018 /‏2019، وسبق له العمل مساعداً لفرانك ريغارد المدير الفني السابق لبرشلونة، ومساعداً لإفرام غرانت المدير الفني الأسبق لتشيلسي.

إنجازات

وفي المقابل قاد زوران فريق العين مدة عامين حقق فيهما إنجازات مهمة كان أبرزها ثنائية الدوري والكأس، في موسم 2017 /‏2018 والمركز الثاني في مونديال الأندية «2019»، حيث خاض «الزعيم» نهائي المونديال أمام ريال مدريد، ومن قبله تغلب على أبطال ثلاث قارات، وهم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والترجي التونسي بطل إفريقيا، وريفير بليت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية، ولكنه يعاني مشكلات في تعامله مع اللاعبين.

من جهة أخرى بدأ اتحاد الكرة التحضير للدورة الرباعية الدولية الودية في دبي التي يشارك فيها «الأبيض» خلال تجمع يناير المقبل بمشاركة منتخبات العراق، وأيسلندا وفريق من إفريقيا، وسيلعب كل منتخب مباراتين الأولى يومي 9 و12 يناير وتعد الدورة آخر مراحل الإعداد للتصفيات الآسيوية.

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