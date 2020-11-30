تعاون كروي بين الإمارات وموزمبيق

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، في لقائه أمس، مع فيزال سيدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي، آفاق التعاون المشترك، وتناول اللقاء شؤون اللعبة في قارتي آسيا وإفريقيا في ظل جائحة «كورونا» والإجراءات المتبعة حفاظاً على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للأندية والمنتخبات خلال مختلف المسابقات والبطولات، ووجه رئيس الاتحاد الموزمبيقي، التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الــ 49.

حضر اللقاء محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

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