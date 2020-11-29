عبد السلام جمعة: الوحدة طوى صفحة العين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد عبد السلام جمعة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، على أهمية المواجهة التي تجمع العنابي مع الظفرة الثلاثاء، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، كونهما يبحثان عن الفوز، وتعويض الخسارة في الجولة الماضية.

وقال: «طوينا صفحة مباراة العين، والفريق بدأ استعداداته، والتركيز على مواجهة الظفرة، عقب المباراة مباشرة، والوحدة قدم مباراة جيدة للغاية، رغم الخسارة، ورغم الظروف الصعبة التي عانى منها بسبب الغيابات، ولم يستحق الخسارة، وأعتقد أن الفريق يسير بشكل جيد، في ما يتعلق بمستوى الأداء، والذي أشاد به الجميع، في ظل العمل المميز الذي يقوم به الجهاز الفني، بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، والجهد الكبير المبذول من اللاعبين».

وأضاف أن الأمر الجيد قبل مواجهة الظفرة، أن الفريق سيدخل المباراة في ظروف أفضل، بعد عودة جميع اللاعبين، ما يعزز من قوة الفريق، ويشكل إضافة قوية بوجود جميع العناصر، إذ اكتملت الصفوف بعودة مبوكو وعبد الله أنور ولوفانور، الذي انضم إلى التدريبات بعد إنهاء برنامج العلاج والتأهيل، وتبقى مشاركته بناء على مدى وصوله إلى الجاهزية الكاملة، إضافة إلى المهاجم تيم ماتافز، الذي سيتحدد موقفه من المشاركة في المباراة، بناء على مدى تعافيه وجاهزيته للقاء، وذلك بعدما غاب عن مواجهة العين للإصابة.

وشدد جمعة على أن مواجهة الوحدة والظفرة القادمة، تتمتع بخصوصية كبيرة، خاصة أنها أول مباراة لرازوفيتش أمام فريقه السابق، الذي تولى مهمة تدريبه لمدة عامين، مشيراً إلى أن الظفرة فريق جيد، ويملك لاعبين من أصحاب القدرات الكبيرة، وحققوا نتائج جيدة في الدوري حتى الآن، بغض النظر عن الخسارة الأخيرة أمام اتحاد كلباء.

وقال: «ندخل كل مباراة، بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، وبالطبع، نسعى للانتصار أمام الظفرة، للاستمرار في المقدمة».

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