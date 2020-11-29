مدرب العين: معرفتي بمدرب بني ياس تؤكد أن مواجهته لن تكون سهلة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أكد البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، أن المواجهة التي تجمع فريقه ببني ياس، يوم الثلاثاء على ملعب الأخير ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لن تكون سهلة.

وقال: المنافس يضم في صفوفه لاعبين متميزين، ويقودهم مدرب أعرفه جيداً منذ كنا نعمل في الدوري السعودي، فهو يخوض كل مباراة بأسلوب منظم وبدفاع قوي، وعلينا أن نكون صبورين في حال الاستحواذ على الكرة، مع التمركز الجيد والتركيز العالي لأن المنافس يعتمد على الهجمات المرتدة للاستفادة من قدرات لاعبه بيدرو.

وأضاف: نحتاج لروح الفريق والثقة بأننا قادرون على الفوز وحصد النقاط الثلاث، حتى في الأوقات التي يتراجع فيها الأداء، وأن نضع نصب أعيننا الهدف الأول وهو العودة بنقاط المباراة والاستمرار في حصد النتائج القوية للبقاء في صلب المنافسة والحصول على مركز متقدم، وبالطبع لدينا قائمة من الغيابات، غير أننا سنركز على العناصر الجاهزة لخوض المباراة، ومن المهم أن نعمل يداً بيد من أجل تحقيق تطلعاتنا، فالفوز بلقب الدوري ليس بالأمر السهل، ولذلك علينا أن نتمتع بمستوى عالٍ من التركيز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز