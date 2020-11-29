داسيلفا: كلباء يعرف الطريقة التي سيوقف بها خطورة النصر

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أنه يمتلك العناصر والأسلحة التي يستطيع عبرها إيقاف خطورة لاعبي النصر، على الرغم من أن التحضير لهذه المواجهة لم يكن كافياً في أعقاب خوض النمور لمباريات متتالية في فترة قصيرة، ولم يكن هناك راحة كافية للاستشفاء من ضغط الجولات.

وأشاد داسيلفا بلاعبي الفريق ككل بعد تحقيقهم لنتائج إيجابية متتالية في الفترة الأخيرة أهلتهم للحصول على 12 نقطة والتقدم في سلم الترتيب.

وحذر المدرب لاعبيه من خطورة النصر وصيف الدوري حالياً، والذي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات عالية على المستويين الفردي والجماعي.

وقال داسيلفا: نسعى إلى تحقيق طموحات جماهير الفريق وإدارة النادي خلال هذا الموسم، وعلينا الاجتهاد أكثر في مقبل المباريات من أجل الحصول على مزيد من النقاط.

وأشار المدرب إلى اكتمال صفوف الفريق، ولا توجد أي غيابات وسط اللاعبين والحالة البدنية تبدو جيدة.

بدوره قال جمال السراح حارس كلباء، إن الاستعدادات للمباراة جرت في أجواء إيجابية، ويجب علينا استثمار الفوزين الأخيرين على بني ياس والظفرة، وتقديم الأداء الجيد أمام «العميد»، كما يجب علينا كلاعبين التحلي بالهدوء والتركيز، وتوقع السراح مباراة قوية أمام فريق يمتلك أفضل العناصر في الدوري، وقال: «حصولي على لقب أفضل حارس تصدياً للكرات يحفزني معنوياً وينصب كل تركيزي في خدمة «النمور»، والذود عن عرين الفريق»، مشيراً إلى أن المهاجم سبستيان تيغالي ذكي، ولكن لدينا مدافعون قادرون على تحييد خطورته.

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