إيسايلا: متفائل بتحقيق بني ياس نتيجة إيجابية أمام العين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس عن تفاؤله بتحقيق فريقه لنتيجة إيجابية في مواجهة العين الذي يحل ضيفاً على السماوي، مساء الثلاثاء، في ختام الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحافي الخاص بالحديث عن استعدادات فريقه للقاء: «مواجهة العين تحدٍ واختبار صعب جديد بالنسبة لنا، خصوصاً وأن الفاصل الزمني بين مباراة النصر ومباراة العين قصير للغاية، ولكني متفائل بتحقيق الفريق لنتيجة إيجابية».

وأضاف: «سبب تفاؤلي الإيجابيات التي رأيتها في مباراة النصر الماضية، وأمام أقوى فرق الدوري رغم تعرضنا للخسارة التي لم نكن نستحقها، وأثق في فريقي واللاعبين لتقديم عرض جيد».

وشدد على صعوبة اللقاء خصوصاً وأن العين منتشٍ بالفوز في آخر مباراتين أمام فريقين أقوياء هما الوصل والوحدة، موضحاً: «رغم الصعوبة التي تنتظرنا في المباراة إلا أن الفريق يملك القدرة على العودة ونحتاج فقط إلى القليل من الحظ والفوز في مباراة ليستعيد الفريق نتائجه الإيجابية التي تحققت في بداية الدوري».

وأشار مدرب بني ياس إلى أن فريقه يدخل المباراة مكتمل الصفوف من دون غيابات أو إصابات، مشيراً إلى أن السماوي مطالب باللعب بتنظيم دفاعي وهجومي أمام العين.

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