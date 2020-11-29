رازوفيتش: الظفرة يحتل مكانة خاصة في قلبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، إن «الظفرة يحتل مكانة خاصة في قلبي، وسنظل أصدقاء قبل وبعد المباراة»، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الوحدة فريقه الحالي، بفريقه السابق، مساء الثلاثاء، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وسيخوض رازوفيتش أول مواجهة أمام فريقه السابق، الظفرة، الذي تولى تدريبه لمدة عامين، وحقق معه نجاحات كبيرة، بالوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة مرتين، قبل إلغاء الموسم الماضي بسبب «كورونا».

وأضاف في حديثه قبل المباراة: «سأخوض أول مباراة مع الوحدة أمام فريقي السابق، الذي قضيت معه عامين، ويحتل مكانة كبيرة بالنسبة لي، وسنسعى بكل قوتنا لتحقيق الانتصار، خصوصاً بعد الخسارة أمام العين في الجولة الماضية، وهو ما يجعل المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا».

وشدد رازوفيتش على حاجة الوحدة لحصد نقاط المباراة الثلاث، موضحاً: «سنقاتل للفوز، ومن المهم التعافي بعد مباراة العين، واستعادة الفوز، وتقديم أفضل أداء، بالطبع أعرف الظفرة جيداً، وشاركت في اختيارات لاعبيه، وشاهدت مبارياته الأخيرة، والظفرة لم يحالفه الحظ أمام كلباء».

وتابع: «لا أخشى مواجهة فريقي السابق، لأنني أعرف كيف يستعدون للمباريات، ولكن يجب علينا التعامل جيداً مع المباراة، لأن الظفرة لن يكون منافساً سهلاً».

وكشف رازوفيتش عن عودة عدد من اللاعبين الغائبين عن صفوف الفريق في المباريات الأخيرة، واحتمال مشاركتهم في اللقاء، مشيراً إلى أنه لا يفضل الحديث عن المنافسة على اللقب، بعد الخسارة أمام اثنين من المرشحين، الشارقة والعين، وختم: «نعم، خسرنا مباراتي الشارقة والعين، ولكن خلالهما كانت احتمالات فوزنا كبيرة، وكنا الأقرب للفوز، ورغم ذلك راضٍ عن أداء الفريق، ونعمل على تصحيح الأخطاء، وسننتظر ماذا سيحدث في المستقبل».

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