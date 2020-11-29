كرونوسلاف: «البرمجة المضغوطة» تحتاج إلى تجهيز أكبر عدد من اللاعبين

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد الكرواتي كرونسلاف يورشيتش مدرب فريق النصر، أن البرمجة المضغوطة لجولات دوري الخليج العربي، تتطلب تجهيز أكبر عدد من اللاعبين القادرين على تقديم العطاء المطلوب داخل الملعب، وأضاف في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة فريق اتحاد كلباء في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، أن خوض مباريات مكثفة في فترة وجيزة، يحتاج إلى توفر عدد كافٍ من اللاعبين على جاهزية عالية.

لافتاً إلى أن الفريق لم يقدم مباراة كبيرة في الجولة السابقة أمام «السماوي»، ولكنه في النهاية خرج «العميد» بالفوز الذي سينعكس إيجاباً على حالة الفريق في المباراة المرتقبة أمام «النمور».

وأضاف كرونوسلاف أن مواجهة اتحاد كلباء، ستكون قوية، باعتبارها تجمعهم مع فريق يمر بحالة نشوة، عطفاً على الانتصارات الأخيرة، فضلاً عن الجاهزية البدنية العالية للاعبي الفريق المنافس، لافتاً إلى أنه على معرفة واطلاع كبير بفريق اتحاد كلباء، وخاصة بعض العناصر بصورة شخصية في صفوف الفريق، مثل التشيلي جونيور فيرنانديز وغيره من العناصر.

وأفاد مدرب النصر بأنه دائماً يحرص على إبقاء اللاعبين بعيداً عن كل الضغوطات، من أجل تقديم أفضل المستويات على أرضية الملعب، موضحاً أن وجود «العميد» ضمن أفضل الفرق في قائمة الترتيب، يتطلب بذل مجهود مضاعف، ولكن في المقابل، هناك خيط رفيع قد يفصل بين العمل على تجنب الضغوطات، والمحافظة على جاهزية وحماس اللاعبين على أرضية الملعب.

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